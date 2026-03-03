2025年4月にデビューした3人組アイドル「紫陽花は降らない」が4月10日に開催する1周年記念ライブをもって活動を終了することを3日、同グループのXで発表した。また、昨年8月に事務所規定に抵触する不適切な行動が発覚して活動休止していた唐澤ひかりが本日付で卒業することも伝えた。

2025年4月に6人組アイドルとしてデビューした同グループ。昨年8月に唐澤が事務所規定に抵触する不適切な行動が発覚して活動休止。同年12月に小河心優と仲ありすが契約終了に伴い卒業し、颯詩音、花谷杏菜、郡山あきかの3人で活動していた。

この日、同グループは唐澤の卒業を発表。また、同時刻に「大切なお知らせ」として「2026年4月10日五反田BLAZEにて開催いたします1周年記念ライブをもちまして、活動を終了させていただくこととなりました」と発表した。

わずか1年での活動終了となったことに「突然のお知らせとなりましたこと、日頃より応援してくださっている皆さまに心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて「約1年間、メンバー・スタッフ一同、このグループにしか咲かせることのできない景色を信じた歩んでまいりました。ここまで活動を続けてこられましたのは、ひとえに皆さまの温かいご支援があったからこそです。改めまして、深く感謝申し上げます」と感謝も記した。

そして「4月10日は、これまでのすべてを込めた一日となります。感謝も、想いも、その先へとつながる願いも胸に、紫陽花は降らないとしての最後のステージをお届けいたします。ぜひその瞬間を見届けていただけましたら幸いです。残りわずかな期間ではございますが、最後まで変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」としている。