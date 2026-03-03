「サイズ感よき」「軽くて使いやすい！」【しまむら】マニア絶賛の「おしゃれバッグ」

毎日コーデの相棒になるバッグが欲しい！ それなら、サイズ感や重さが重要になってくるかも。実用性が高いアイテムをプチプラで揃えたい大人女性は、【しまむら】から登場しているバッグをチェックしてみて。今回は、おしゃれなインフルエンサーが太鼓判を押すトートバッグやボストンバッグをご紹介。デザインだけでなく実用性にも期待できるので、デイリーコーデで手放せなくなるかも。

上品なロゴと配色デザインで高見え

【しまむら】「ハイショクニットバッグ」\1,639（税込）

フロントの上品なロゴがアクセントになったトートバッグ。ニットの質感やシックなモノトーンの配色もきれい見えをサポートします。A4サイズが収納できる大きさで、「今まで小さめのミニバッグしか持ったことがなくて」というインフルエンサー@naco_roomsさんも「このサイズ感がとてもよかった」とのこと。自立しやすい底マチ付き、スマホが入る大きさの内ポケットも付属しているなど、嬉しいポイントも多数。

ちょっとしたお出かけに便利な軽量バッグ

【しまむら】「ゴウヒヨコナガボストン」\990（税込）

トレンド感のある横長フォルムのボストンバッグ。都会的なムードを放つ上品なマットシルバーで、プチプラとは思えない高級感を漂わせます。「500mlのペットボトルも入っちゃう」大きさで、インフルエンサー@aiii__13kさんも「軽くて使いやすいちょうど良いバッグ」とその軽さも含めてお気に入りの様子。肩掛けしやすい長めの持ち手デザインも、思わず手に取るポイントになりそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naco_rooms様、@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M