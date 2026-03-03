お笑いコンビ・ドンデコルテが３日、東京・神保町よしもと漫才劇場で行われた「耳スピ売る１グランプリ キックオフ特別公演」に出演した。

ＮＴＴグループ初の音響ブランド「ｎｗｍ（ヌーム）」が展開する“耳をふさがない”オープンイヤー型イヤホン「耳スピ」の魅力を笑いと共に届けることを目的に開催される賞レース。東京よしもと漫才劇場に所属する８組の芸人が独自に考えた「耳スピ」ネタで商品をＰＲした。

ドンデコルテの２人は昨年のＭ―１グランプリ決勝でも披露した「デジタルデトックス」のネタをベースに商品のＰＲポイントを詰めこんだネタ動画を公開。完成度の高さに登壇したメンバーからは「うまい」「きれいすぎ」と絶賛の声が広がった。見どころについて、渡辺銀次は「『デジタルデトックス』のネタを、スマホを触りながら出来たところ」とよりリアルになった部分について宣伝。小橋共作は「売れているので、手慣れているところを見てほしいです」と冗談交じりに言うと、周囲の芸人から「腹立つな〜」とヤジが止まらなかった。

優勝賞金は２０万円であることから使い道を問われると、渡辺は長年居候している「益々荘」のトイレの詰まりを直したいと明かした。「大の方を（カゲヤマ）益田（康平）家の方でさせていただいているので、ちょっと恥ずかしい」と現状を説明。「恩返しではなく、罪滅ぼし。今年の５月で（住み始めてから）１０年になるから、これは大事です」と自らに言い聞かせるように語った。