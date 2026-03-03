お笑いコンビ・カゲヤマが３日、東京・神保町よしもと漫才劇場で行われた「耳スピ売る１グランプリ キックオフ特別公演」に出演した。

ＮＴＴグループ初の音響ブランド「ｎｗｍ（ヌーム）」が展開する“耳をふさがない”オープンイヤー型イヤホン「耳スピ」の魅力を笑いと共に届けることを目的に開催される賞レース。東京よしもと漫才劇場に所属する８組の芸人が独自に考えた「耳スピ」ネタで商品をＰＲした。

カゲヤマは２０２２年のＭ−１で話題となった「妹」のネタに出てくる「〇〇すぎやしねえかあ」というセリフを生かした漫才に、商品をオススメする言葉を融合させたＰＲ動画を公開。２人の世界観が詰まった作品にＭＣを務めた相席スタート・山添寛から「カゲヤマの良さが詰まっている」と大絶賛されると、益田康平は「僕たちはずっとこういうことがやりたかったんです」と明かした。

「タバやん。」は公開された動画について「企業の方に見ていただきたい」とＰＲ。「『〇〇すぎやしねえかあ』というフレーズは、他の（言葉で）も全部できますので」と呼びかけた。益田も「今までずっと取っていたやつを今回やれたので、すごい嬉しい。是非見てほしい」と話した。