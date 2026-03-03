俳優仲里依紗（36）千葉雄大（36）森崎ウィン（35）永尾柚乃（9）が3日、大阪市のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で「25周年開幕セレモニー＆プレスプレビュー」に出席した。

31日に開業25周年を迎えるUSJでは、4日から27年3月30日まで、“Discover U！！！”をテーマに、想像を超えた自分に出会える特別な1年を届ける。

パークの大ファンだという仲は「家族ともお友達とも、撮影でも来ていて、たくさん思い出があります。疲れた時、元気になりたいから遊びに来るんです。この間、息子と一緒に来た時は、マリオカートのアトラクションに乗りました。グッズも買いまくっていて、今日もすごいかわいいものを買いました」とにっこり。

記念パレード「NO LIMIT!パレード〜Discover U!!!バージョン〜」では、パークの人気者やエンターテイナーと一緒に、自由なスタイルで「ルール無用」と踊り騒ぎ、「最初恥ずかしかったんですよ、踊れるかなって思ってたんですけど、エンターテイナーの皆さんがすごく引っ張っていってくださって、みんながもう盛り上がっているから、逆に静かにしてる方が浮いちゃうんで。みんなと一緒に“イェーイ！”ってなれました。一緒になって踊れる、すごくいいパレードでした」。25周年の開幕を元気に宣言した。

セレモニーについて「報道陣の方の前で、こんなにすごくさらけ出したなんて。私、いつも家でこんななんで、『家？』みたいな感じで。こんなに楽しいことってなかなかないですよね。キャラクターやエンターテイナー、皆さんと一緒に踊れたこと、共演経験のある皆さんと、こんな楽しい現場でダンスできたこと、すごくすてきな思い出になりました」と満足そうに振り返っていた。