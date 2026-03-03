◆ＷＢＣ強化試合 阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で先発出場し、２点リードの５回先頭で迎えた第３打席に代打・佐藤輝（阪神）が送られ、途中交代した。

この日は２打数無安打、前日から５打数ノーヒットで、ＷＢＣ前最後の実戦を終えた。それでも、井端監督は試合後、無安打に終わった大谷とブルージェイズ・岡本について質問され、「岡本選手は（帰国）間際まで実戦を重ねてきたというところでは、何の問題もないと思います。ほかの選手に関してもしっかりとスイングしていますので、本番になったらきっちり結果を出してくれると思っています」と信頼を寄せた。

大谷は２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国。２６日に名古屋入りし、チームに合流した。今回のＷＢＣは打者専念だが、シーズンでは本格的な投手復帰を予定。来日後も投手調整を継続しており、２８日には壮行試合の試合前練習でブルペン入りした。侍ジャパン産か中にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）登板する可能性もあり、大忙しの二刀流調整を続けている。