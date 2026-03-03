桜香るBAKERS gonna BAKE新作♡わかばコラボスイーツ

スコーン専門店BAKERS gonna BAKEから、老舗たい焼き店「たいやき わかば」とコラボレーションした春限定メニューが登場します。桜が香るスコーンサンドをはじめ、あんこを贅沢に使ったスイーツやドリンクなど全5種を展開。上品な甘みと塩気が特徴のわかばのあんこを楽しめる、春のおでかけやお花見にぴったりのラインナップです♡

桜が香る春限定スコーン

今回のコラボレーションの主役は、春らしい味わいが楽しめる桜のスコーンサンド。

桜の葉を練り込んだスコーンに、上品な甘みとほどよい塩気が特徴のわかばのあんこを合わせ、もちもちの白玉と苺をサンドしました。桜の花びらを飾った華やかな見た目も魅力です。

「たいやき わかば」のお花見スコーンサンド



価格：490円

販売期間：3月11日（水）～5月12日（火）

販売店舗：全店

オードリーのスプリングBOX登場♡苺スイーツと限定グッズの特別セット

あんこを楽しむ限定スイーツ

あんバタースコーンサンド「たいやき わかば」のあんこ＆フランス産発酵バター



価格：540円

「たいやき わかば」のあんスコーン



価格：390円

「たいやき わかば」のあんパウンドケーキ



価格：380円

定番人気のスコーンをアレンジしたアイテムや、新作スイーツもラインナップ。

フランス産発酵バターのコクとあんこの甘みが調和したスコーンサンドや、バターミルクスコーンにあんこを包んだ一品など、あんこの美味しさを堪能できます。

しっとり焼き上げたパウンドケーキには、わかばのあんことくるみの香ばしさを合わせ、奥行きのある味わいに仕上げています。

販売期間：3月11日（水）～5月12日（火）

販売店舗：全店

春限定ドリンクも登場

アイスハニカムトフィーミルクティー「たいやき わかば」のあんこ＆ストロベリー

価格：680円

スイーツと一緒に楽しみたいドリンクも登場。アッサムで淹れたコクのあるミルクティーにストロベリーソースを合わせ、ザクザク食感のハニカムトフィーとあんこをトッピングした一杯です。

甘さと酸味、食感のバランスが楽しく、デザート感覚で味わえます。

販売期間：3月11日（水）～5月12日（火）

販売店舗：全店

※仕入れの状況により、販売期間が変更になる場合がございます。

春のおでかけにぴったり

桜の季節にぴったりのBAKERS gonna BAKEの限定メニューは、お花見や春のお散歩のお供にもおすすめ。

老舗のあんことスコーンの組み合わせは、和と洋の魅力を同時に楽しめる贅沢な味わいです。期間限定の特別なスイーツをぜひ味わってみてください♡