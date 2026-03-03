桜香るBAKERS gonna BAKE新作♡わかばコラボスイーツ
スコーン専門店BAKERS gonna BAKEから、老舗たい焼き店「たいやき わかば」とコラボレーションした春限定メニューが登場します。桜が香るスコーンサンドをはじめ、あんこを贅沢に使ったスイーツやドリンクなど全5種を展開。上品な甘みと塩気が特徴のわかばのあんこを楽しめる、春のおでかけやお花見にぴったりのラインナップです♡
桜が香る春限定スコーン
今回のコラボレーションの主役は、春らしい味わいが楽しめる桜のスコーンサンド。
桜の葉を練り込んだスコーンに、上品な甘みとほどよい塩気が特徴のわかばのあんこを合わせ、もちもちの白玉と苺をサンドしました。桜の花びらを飾った華やかな見た目も魅力です。
「たいやき わかば」のお花見スコーンサンド
価格：490円
販売期間：3月11日（水）～5月12日（火）
販売店舗：全店
あんこを楽しむ限定スイーツ
あんバタースコーンサンド「たいやき わかば」のあんこ＆フランス産発酵バター
価格：540円
「たいやき わかば」のあんスコーン
価格：390円
「たいやき わかば」のあんパウンドケーキ
価格：380円
定番人気のスコーンをアレンジしたアイテムや、新作スイーツもラインナップ。
フランス産発酵バターのコクとあんこの甘みが調和したスコーンサンドや、バターミルクスコーンにあんこを包んだ一品など、あんこの美味しさを堪能できます。
しっとり焼き上げたパウンドケーキには、わかばのあんことくるみの香ばしさを合わせ、奥行きのある味わいに仕上げています。
販売期間：3月11日（水）～5月12日（火）
販売店舗：全店
春限定ドリンクも登場
アイスハニカムトフィーミルクティー「たいやき わかば」のあんこ＆ストロベリー
価格：680円
スイーツと一緒に楽しみたいドリンクも登場。アッサムで淹れたコクのあるミルクティーにストロベリーソースを合わせ、ザクザク食感のハニカムトフィーとあんこをトッピングした一杯です。
甘さと酸味、食感のバランスが楽しく、デザート感覚で味わえます。
販売期間：3月11日（水）～5月12日（火）
販売店舗：全店
※仕入れの状況により、販売期間が変更になる場合がございます。
春のおでかけにぴったり
桜の季節にぴったりのBAKERS gonna BAKEの限定メニューは、お花見や春のお散歩のお供にもおすすめ。
老舗のあんことスコーンの組み合わせは、和と洋の魅力を同時に楽しめる贅沢な味わいです。期間限定の特別なスイーツをぜひ味わってみてください♡