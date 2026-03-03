◇強化試合 侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日 京セラＤ）

日本代表「侍ジャパン」の大勢投手（26＝巨人）が3日に行われた強化試合・阪神戦の7回に4番手として登板。わずか9球で3者凡退に抑える快投を見せた。大勢は試合後、先日の緊急降板を念頭に「井端さんも安心してくださるかなと思います」と安どの表情を見せた。

本大会前最後の実戦を終えた侍ジャパン。宮崎合宿からここまでの道のりを振り返った大勢は、菅野、岡本との交流について聞かれ「（岡本とは）会えた時は凄くうれしかった。菅野さんとも名古屋で、ジャイアンツのみんなで…（岡本）和真さんはまだ来てなかったけど、ご飯に行く機会があって。いろいろメジャーの話とか聞いて本当に楽しかったですし、今日も守っていて和真さんが投げている時に後ろを守られているのが本当に懐かしいというか、うれしかったです」と目を輝かせながら、楽しそうに話した。

最年長の菅野が全額払ったという大阪の決起集会。大勢は「メジャーに行かれて…僕が言うのもなんですけど、人としてもレベルアップされて帰って来られたなと。ちょっと上から目線なんですけど（笑い）。支払いも気付いたら終わっていたので、かっこいいなと思いました」と回想。メジャー組が入ってからのチームの雰囲気は「本当に心強い皆さんですし、ベンチで試合を見ていても、打順とか見て（テレビ）ゲームで打順を組んでるみたいな…夢のオーダーみたいな感じなんで。ほんとに心強いですし。内野手の皆さんは守備も堅いんで。何とか内野にゴロを打たせればアウトを取ってもらえる。気軽に投げられています」と語った。

心強いメンバーとともに目指す連覇。大勢はどんな場面でも、力強く腕を振るつもりだ。