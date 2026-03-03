サカナクションの山口一郎さん（45）が、イヤホンブランドの新CMに出演。普段よくやる“ながら法”や2026年に挑戦したいことを明かしました。

山口さんが出演するのは自身がブランドアンバサダーを務める『Shokz』の新CM。イヤホンを着けながら料理をしたり、朝の公園を散歩したり、猫とふれあったりする姿が描かれています。

CMにちなみ、普段よくやる“ながら法”を聞かれた山口さんは「家事をするときに、音楽を聴きながらとか、動画を再生しながらとか、そういった使い方を日常的にするんですけど、最近怖い話が好きで。音楽を作るときに、音楽で怖いって表現するのってすごく難しいんですよ。喜怒哀楽は意外と“こういう方法論で”とか、自分の中で計算できるんですけど、恐怖っていう感覚だけは音楽で作ることはなかなか難しくて。怖い話って自分の中からすごく遠いところにあるものなので、リラックスできるんですよね。だから怖い話を聞きながら家事するとか、怖い話を聞きながら散歩するとか、それが今自分の中ではやっているというか」と答えました。

また、2026年に挑戦したいことを聞かれると「バンド歴18年なんですけど。15年目まで、15年間で1か月しか休みを取ってなかったんです。年に2日とか、それぐらいしか休み取れていなかったんですね。それは、音楽を仕事と思っていなかったからこそ、そういうスケジュールになってしまったんですけど。さすがに、年齢的にも体調的にも、そういった音楽との向き合い方というのは難しい時が来たなと最近感じていて。そういった中で、音楽と音楽以外のものを両方やれるようなライフスタイルにしたいと思って」と音楽以外のものにも挑戦していきたいと語りました。

具体的にやりたいことについては「高校時代テニス部だったんで、硬式テニスを2026年はライフワークとしてやっていきたいなと思っているのと、釣りと野球が好きなので。釣りと野球の部分も今まで以上に積極的に自分のプライベートとして、音楽の糧になるようにやっていきたいなと思っています」と明かしました。