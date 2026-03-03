指原莉乃さん（33）がプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）のメンバーが、驚きの夢を明かしました。

メンバーたちが登場したのは、マイナカードの利用促進をPRするイベント。＝LOVEは、4月に開催を予定している横浜スタジアムでのライブチケットが完売したほか、6月に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）でのライブ開催が決定するなど、若い世代を中心に人気が上昇中。そこで、若年層にマイナカードの利用をアピールするため、PRキャラクターに抜てきされました。

起用されたことについて、メンバーの野口衣織さん（25）は「まさか、初めてみんなで出るテレビCMが政府広報のCMっていう」と話すと、佐々木舞香さん（26）も「（聞いて）びっくり。ドッキリかと思った」と驚いたことを明かしました。

また、イベントでは多忙な日々を送るメンバーたちにマイナカードの活用で生まれる“じぶん時間”で何をやりたいか、フリップで発表。

メンバーの大谷映美里さん（27）は「豚骨の原点から挑戦です。私ラーメンが大好きなんですね。夢は豚骨スープを作ることなんですけど、ゲンコツを砕くところからスープは20時間煮込みたい」と回答。しかし、司会者から料理が好きなのかと聞かれると「お料理しないです」とまさかのコメント。メンバーからは「大丈夫か〜？」とツッコミが入りました。

（3月3日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）