元フジテレビアナウンサーでタレントの河野景子が３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。次女で女優の白河れいと自身の共通点について力説する一幕があった。

今回は「ママと娘の本音バトルＳＰ」。

冒頭、「６１歳になりました」と明かして、旧知の仲のＭＣ・明石家さんまを驚かせた河野は白河について「私と娘の似ているところってリアクションとテンションなんですよ」と口に。

長男の靴職人・花田優一氏については「息子は全然違うんですね」と断った上で「娘たちってテンションが似てきて…。私も職業柄なのか、家で食事をしていても求められてもないのに『うわ〜、いい香りがふわっと立ち上がってるわねえ！』とか『皮がパリッと。中でジューシーじゃない？』とか、なんか食レポしちゃうんですよ。家で求められてないのに」と続けた河野。

「で、下の娘は物心ついた時には『甘さがフワッとジュワっとする〜！』とか（自分を）完全コピーしてたんですよ。ギョッとしたんですけど」と続けると「でも、考えてみると、（娘が）小学校の時に『今日、こんなことがあった』って家に帰ってくると、職業柄なのか『もうちょっと具体的に言ってみて』とか、インタビュー攻めしちゃってたなって」と振り返っていた。