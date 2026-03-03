侍ジャパンの巨人・大勢投手（２６）が救援し、４日ぶりの復帰登板となった。７回に４番手で登板し、４番・大山を投ゴロ、５番の代打・浜田を空振り三振、６番・ディベイニーを右飛。９球で終える完ぺきな投球だった。

「若月さんがうまくリードしてくれたおかげですし、しっかり元気よく投げられる姿を見せられたので。井端さんも安心してくださったかなと」と振り返った。

メジャー挑戦した菅野や岡本と久しぶりに同じユニホームでプレーする。

「（岡本に）会えた時はすごくうれしかったですし、菅野さんとも名古屋でジャイアンツのみんなで、ご飯に行く機会があって。いろいろメジャーの話とか聞いて楽しかったですし、きょうも和真さんが後ろを守られているのが懐かしくて、うれしかったです」と笑顔で言った。

特に投手陣の精神的支柱として引っ張る菅野は、大阪市内の焼き肉店で行われた決起集会で支払いを済ませ、男気が話題になった。「メジャーに行かれて、僕が言うのはおかしいけど、人としてレベルアップされて。ちょっと上から目線ですけど（笑）。本当に支払いも気付いたら終わっていたので、かっこいいなと思いました」と先輩を立てた。

今後へ「自分が任されたところは、しっかり求められたことをやりたい。それにはしっかり準備することだと、いろんな選手を見て思う。しっかり準備してやりたいです」と大勢。本戦へ、万全に仕上げていく。