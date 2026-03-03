歌手の相川七瀬が国学院大学の大学院博士前期課程修了、卒業が決まったことを発表した。次男の高校卒業も報告し、ダブルで祝福の声が寄せられている。

相川は３日までに自身のインスタグラムを更新。「大学院の修士最終試験の合否が届き 無事に卒業出来そうです」と記し、「合格」と印刷された修士課程前期試験の合格通知の写真を投稿。

「出来は良くないけど 良くこの２年 圧倒されながらも逃げ出さずに耐えたなと我ながらに思います。よく耐えた、私に乾杯」と思いを語った。

また、１つ前の更新では「りおの高校の卒業式 最後のホームルーム泣けた 小学校のときから知ってる顔ぶれや、中学から友達になり浜スタに一緒に通ったお友達など、みんな立派になりました」と、ドラマーとしても活動している次男の高校卒業を報告し、花束を抱えた次男の写真などをアップ。

「小学校で卒業委員担当してましたが、コロナで叶わなく悔しい思いをしました。そのリベンジで、今回卒業委員をまたやらせてもらいとても感動しました。１２年間苦楽をともにしたお母さんたち。卒業したらなかなか会えなくなると思いますが、良い人間関係に恵まれて幸せでした さぁ、今月は長男の卒業式と私の卒業式もあり、我が家は卒業式バブルです。笑」とつづった。

これらの投稿には、「ナナちゃん！おめでとう」「万歳」「努力の賜物ですね」「リオ君、おめでとう」「みんな卒業素晴らしい」「益々の活躍楽しみにしているよ！」などのコメントが寄せられた。

相川は２００１年２月に一般男性と結婚し、同年９月に第１子長男、０７年９月に第２子次男、１２年９月に第３子長女を出産。２５年９月に離婚を発表した。次男はドラマーとしても活動し、相川とテレビ共演も果たしている。また、相川は２０１８年に高卒認定試験に合格し、大学を受験。国学院大を卒業し、２４年からは同大の大学院で学んでいた。