アニメーション監督・鶴巻和哉さんと、漫画家・槇村さとるさんらが、2日に発表された令和7年度（第76回）芸術選奨の文部科学大臣賞に選出されました。

芸術選奨は文化庁が毎年度、芸術分野において優れた業績をあげた人物を表彰。演劇や映画、音楽など12部門で文部科学大臣賞と文部科学大臣新人賞が選出されます。今年度は文部科学大臣賞に23人、文部科学大臣新人賞に22人と1組が選ばれました。

■『メディア芸術部門 文部科学大臣賞』アニメーション監督・鶴巻和哉

鶴巻さんは、メディア芸術部門で文部科学大臣賞に選ばれました。監督をつとめた『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は、広い世代にファンを持つ『機動戦士ガンダム』の世界に、『架空戦記』という切り口を持ち込み新風を吹き込み、劇場で先行上映されたテレビシリーズ序盤は興行収入36億円超えを記録。

さらに、テレビ放送は深夜0時過ぎの放送枠にもかかわらず、毎週SNS上で大きな反響を呼び、2020年代を代表する作品を送り出した業績が評価されました。

■『メディア芸術部門 文部科学大臣賞』漫画家・槇村さとる

同じく、メディア芸術部門の文部科学大臣賞を受賞した槇村さんは、画業52周年で今なお少女漫画の第一線で活躍。流行や価値観がめまぐるしく変わる中、時代に沿った等身大の女性を描き続けてきました。

槇村さんの描くヒロインたちは強く楽しくおしゃれに人生を開拓していき、日本の女性たちの背中を押し、意識を押し上げてきました。現在月刊女性漫画誌にて連載中の『ダンシング・ゼネレーションsenior』では更年期と社交ダンスをテーマに人生の黄昏（たそがれ）においての豊かな生き方について描き、たくさんの読者の人生を豊かにしていることが評価されました。

また、『メディア芸術部門 文部科学大臣新人賞』には、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』などで活躍した声優の花江夏樹さんと漫画『ダンダダン』の作者・龍幸伸さんが選出されました。