お笑いコンビ「ドンデコルテ」「めぞん」「ヨネダ2000」ら8組が3日、東京・神保町よしもと漫才劇場で行われた「耳スピ売る1グランプリ キックオフ特別公演」に出演した。

「耳スピ売る1グランプリ」は、NTTグループの音響ブランド「nwm」（ヌーム）が展開する耳をふさがないオープンイヤー型イヤホン「耳スピ」の魅力を発信するための賞レース。きょう3日から26日まで同劇場公式YouTubeチャンネルで公開される「耳スピ」に関するネタ動画の視聴数と、各芸人ごとに付与されたクーポンコードを使った製品の販売数をポイント化し、合計ポイントの最も高い芸人が「初代耳スピ王者」の座に輝く。

優勝賞金は20万円。使い道を聞かれた「ドンデコルテ」渡辺銀次は「そうですねえ、トイレの詰まりですかね。益々荘のトイレが詰まりかけでして…」と回答。同期の「カゲヤマ」益田康平の実家、通称「益々荘」に居候してまもなく10年になる渡辺。「“大”がうまく流れないんです。修理の足しになれば」と力を込めた。

周囲から「いいでしょ、YouTubeで信じられんくらい稼いでるんだから！」と野次が飛ぶと、渡辺は思わず「そうですねぇ」と相づち。周囲から猛ツッコみを受けながらも、「益々荘が潤えば、それに越したことはない」と“益々荘ファースト”の姿勢を貫いた。