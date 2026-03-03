◆オープン戦 ソフトバンク４ｘ―３（３日・みずほペイペイ）

ソフトバンクのドラフト５位ルーキー・高橋隆慶内野手＝ＪＲ東日本＝が、ド派手な本拠地デビューを飾った。８回の三塁守備から途中出場。その裏の１打席目は空振り三振に倒れたが、１点を追う９回１死二塁、広沢の初球を左翼テラス席に豪快に放り込んだ。明秀日立から中大に進み、ＪＲ東日本からドラフト５位で入団した２４歳。サヨナラ弾は人生初の経験だという。「開幕１軍が目標なので最高の結果、最高のアピールになったと思います」と声を弾ませた。小久保裕紀監督も「ビックリました」と驚く勝負強さだった。

試合後、テレビ会見の最後に「開幕スタメンに向けて意気込みを」と話を振られると、「開幕スタメンはちょっと…」と「開幕１軍」に訂正をお願いした。「今の自分の技術、実力を比べたときに、やっぱりまだ全然、差はあると思っているので、スタメンはまだまだ遠いなと思っています」と地に足をつけ、一歩ずつプロ人生を歩むつもりでいる。

新人のオープン戦サヨナラ本塁打は、日本ハム・川島慶三が０６年２月２６日のヤクルト戦（名護）で逆転３ランを放って以来、２０年ぶりの快挙だった。