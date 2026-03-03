『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のファイナルPVが公開された。

累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による同名漫画が原作のアニメ『鬼滅の刃』。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼殺隊へ入隊することから物語が始まる。

2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始。2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が公開され、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』が放送・配信された。2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』が開催され、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信、2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』が開催。5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』が放送・配信された。そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を三部作として制作することを発表。『第一章 猗窩座再来』が7月18日より公開され、公開から228日間で観客動員2715万6508人、興行収入397億1077万0400円を記録している。

ファイナルPVでは、作中の激闘が次々と映し出され、「終映、迫る」という文言が大きく描かれる。なお本作は今春で終映予定だ。

また、3月7日から3月19日にかけて入場特典第17弾「第2弾キービジュアル クリアスタンド」が配布されることが決定。さらに、3月20日から3月27日にかけてフィナーレ特典第1弾、3月28日から4月9日にかけてフィナーレ特典第2弾がそれぞれ配布される。「第2弾キービジュアル クリアスタンド」は第2弾キービジュアルのイラストを使用したクリアスタンドで、一緒に飾るとキービジュアルを立体的に再現できる背景台紙が付属される。フィナーレ特典の第2弾と第3弾の詳細は、3月16日20時に発表される。（文＝リアルサウンド編集部）