「作者とトラブった？」漫画『凪子の話』ドラマ制作中止を発表。「ちゃんと正式発表してえらい」
ihr HertZ&CRAFT編集部の公式X（旧Twitter）は3月2日、投稿を更新。ドラマ『凪子の話』の制作中止を発表しました。
【画像】『凪子の話』ドラマ制作中止を発表
コメントや引用では「作者とトラブった？」「ドラマ化がぽしゃって多く読まれる作品になるかもしれない」「残念ですが、お知らせしてくださりありがとうございました」「こんな実写化の話あったっけと思ったら発表2021年でびっくり」「正式に発表してくれるだけいい方かも」「ちゃんと正式発表してえらい」「ずっと楽しみにしていのでとても残念です」と、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「ちゃんと正式発表してえらい」同アカウントは「ドラマ『凪子の話』制作中止に関するお知らせとお詫び」と題し、画像を投稿。「以前より発表しておりました実写ドラマ化につきまして、諸般の事情により制作が中止となりました」と報告し、「ドラマ化を心待ちにしてくださっていた読者の皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。
『凪子の話』一部を公開同アカウントは2月28日、漫画『凪子の話』（大洋図書）の一部を公開していました。これだけでも魅力が分かり、続きを読みたくなる内容となっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
