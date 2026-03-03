◇2026WBC強化試合 侍ジャパン 5-4 阪神(3日、京セラドーム)

WBC前最後の強化試合に臨んだ侍ジャパン。7回には大勢投手がマウンドにあがり、三者凡退の好投を披露しました。

前回登板では足をつって緊急降板するなど状態が心配されていた大勢投手。今回の登板については「若月さんがうまくリードしてくださったので、それのおかげだなと思いますし。しっかり元気よく投げられる姿を見せることができたので、井端(弘和)さんも安心してくださったかな」と振り返りました。

カギとしているフォークボールでは、決め球として空振り三振やフライに打ち取りました。手応えについても「去年サッパリだったんで。この冬しっかりフォークボールをつかえるようにやってきたので、国際球でもしっかり扱えたのがよかった」と納得の様子を見せました。

試合中には、サポートメンバーである中山礼都選手に剛速球を送りアウトを奪う場面も。このシーンについては「アウト取るのに必死だったので…礼都もよく取ってくれた」と感謝しながら、「アンダースロー気味に投げたので、あそこからピッチングの感覚もよくなりました」とニヤリと笑みを浮かべました。

メジャー組も全員集合し“完全体”となった侍ジャパン。大勢投手は打順の並びにも「ゲームで打順組んでるみたいな、夢のオーダーみたいな感じなんで」と笑顔を見せます。さらに「内野手の皆さんの守備もかたいですし、なんとか内野にゴロを打たせれば取ってもらえるって、気軽に投げられてます」と、その頼もしさについて語りました。