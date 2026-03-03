Snow Manの新曲が、目黒蓮さん（29）主演の映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌に決定。目黒さんが喜びのコメントを寄せました。

映画の原作は、鈴木祐斗さんによる人気漫画『SAKAMOTO DAYS』。目黒さんが演じるのは、かつて最強の殺し屋と恐れられた主人公・坂本太郎。ある日コンビニで働く女性・葵に一目ぼれをしてあっさり殺し屋を引退。『坂本商店』を営む坂本のもとへ次々と悪党が迫り、愛する家族と平和な日常を守るため戦う“日常×非日常”のソリッドアクションストーリーです。

本作のために書き下ろされた新曲のタイトルは『BANG!!』。パワフルかつ駆け抜けていくような疾走感あふれるメロディーに、クールでスタイリッシュなアクションを感じさせる歌詞だということです。

■目黒蓮「海外に行くとSAKAMOTO〜！と声をかけられることも多々あります」

目黒蓮さんは「世界中で人気の漫画である『SAKAMOTO DAYS』の実写映画化でSnow Manが主題歌を担当させていただけることが本当に嬉しいです！『SAKAMOTO DAYS』とSnow Manが交わる世界がスタートする喜びと感動でいっぱいです。『BANG!!』は、『SAKAMOTO DAYS』の世界観が散りばめられた爽快でかっこいい楽曲になっています！ メロディーも歌詞にもこだわりにこだわって、たくさんの方にエネルギーや勇気を与えられる楽曲だと思います」と喜びのコメント。

さらに「MVでは9人全員がアクションを披露しているので見所のひとつです！ 映画化が発表されてから色々な方、色々な国の方から楽しみですという言葉をもらいました。海外に行くとSAKAMOTO〜！と声をかけられることも多々あります。映画と共に、Snow Manの歌声、パフォーマンスが世界にも届けられることが本当に幸せです」と明かしました。