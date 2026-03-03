「어덕행덕（オドッケンドク）」の意味は？このマインドが超重要！【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「어덕행덕（オドッケンドク）」の意味知ってる？
「어덕행덕（オドッケンドク）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、楽しく推し活を続けるために必要なこと！
いったい、「어덕행덕（オドッケンドク）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「どうせ推し活するなら楽しくしよう」でした！
「어덕행덕（オドッケンドク）」は「어차피 덕질할 거 행복하게 덕질하자（オッチャピ ドクチハルッコ ヘンボッカゲ ドクチルハジャ）」＝「どうせ推し活するなら楽しくしよう」の頭文字を取った言葉です。
コンサートチケットの争奪戦やランダム特典など、周りと比べて疲れてしまうことも多い推し活。この言葉のように、マイペースで推し活をするのが長く続けるコツですよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『韓ドラLIFE』
・『Yahoo!ニュース』
ライター Ray WEB編集部