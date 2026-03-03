◆ＷＢＣ強化試合 阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が、チーム合流後初実戦に臨んだ。３打数無安打ながらフル出場し、６日に開幕するＷＢＣ前最後の実戦を終えた。

「５番・三塁」で先発出場。２回先頭では空振り三振、４回１死では二邪飛に倒れたが、７回先頭では冷静に四球を選び、その後の森下の適時打で４点目のホームを踏んだ。９回先頭の第４打席では三ゴロに倒れた。

帰国後の初実戦を終えた岡本は「いい雰囲気で、すごい歓声の中で野球ができてよかったなと思います」と充実の表情。チームの雰囲気に「すごくいいと思います」と語った。

現時点での不安を聞かれ「いやいや、特にないので。元気なので、大会を迎えられるように準備していきたいなと思います」と胸を張り、気になる時差ぼけに「大丈夫だと思います」と言った。

チームは現在、左手で茶わんを持ち、右手をクルクルさせる「お茶たてポーズ」のセレブレーションで一丸となっている。「僕もセレブレーションいっぱいできるように、打ちたいなと思います」と意気込んだ。

岡本は前回２３年大会は準々決勝イタリア戦の３ラン、米国との決勝戦でソロアーチを放つなど大活躍。打率３割３分３厘、７打点の好結果を残した。今大会は正三塁手として期待されている。