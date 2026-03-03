BAMBI WATER春夏コレクション登場！快適カップ付き服特集

Quality Wearブランド「BAMBI WATER」から、ブランド初となる春夏コレクション「SPRING SUMMER 2026 COLLECTION」が登場しました。機能性・着心地・デザインを兼ね備えたカップ付きアイテムが揃い、1枚で着られる快適さとトレンド感を両立。日常に寄り添う新しいベーシックとして、毎日のコーデを美しく整えてくれるラインナップです。自分らしく過ごすための新しい一着を見つけてみませんか♪

Quality Wearが生む快適な着心地

「Quality Wear」とは、生活の新しい基準になる服を目指したBAMBI WATERのコンセプトです。

圧倒的な機能性と着心地の両立、毎日の選択肢になる価格、そして気分を高めるデザイン性を兼ね備えたアイテムを展開。

ミリ単位で調整された設計により体に負担をかけず、美しいシルエットと安定したホールド力を実現しています。

インナー開発で培った特許構造を応用し、1枚で着用が完結するカップ付きアパレルとして仕上げられているのも特徴です。

カップ付きトップス全ラインナップ

カップインストラップデザインキャミソール



前後ともに細身ストラップを施した抜け感のあるキャミソール。シャーリング風の柔らかな生地が体にフィットし、深めのVネックでレイヤードスタイルにも活躍します。

カップイングリッターキャミソール



控えめな輝きのグリッター素材を使用。ベーシックな形で着回しやすく、肩紐は3way仕様。背中開きトップスやワンピースとも合わせやすくロングシーズン活躍します。

カップインアメスリタンクトップ



ネックとアームの開きにこだわったアメリカンスリーブ。綿混リブ素材の程よい厚みと太めのパイピングで1枚でも存在感のあるデザインです。

カップインアシンメトリータンクトップ



アシンメトリーなデザインが印象的なタンクトップ。取り外し可能なストラップ付きの2WAY仕様で、モードな雰囲気を楽しめます。

カップインバックオープンTロング



フロントはシンプルながら背中が大胆に開いたデザイン。一枚でヘルシーな印象を演出でき、背中開きトップスのインナー問題を解決してくれるアイテムです。

カップインバルーンタンクトップ



上下で素材を切り替えたドッキングデザイン。ボリュームのある裾バルーンが体型をカバーし、高めの切り替え位置でスタイルアップも叶います。

カップインサイドギャザーT



体にフィットするシルエットにサイドギャザーをプラス。さりげない肌見せとスタイルアップを両立し、着こなしやすい丈感も魅力です。

カップインアシンメトリーVネックT



アシンメトリーなネックラインが印象的なデザイン。落ち感のある素材が上品さを引き立て、1枚でも様になるトップスです。

カップインリブオフショルTハーフ



肩に少しかかるワイドネックで上品な肌見せを演出。リブ素材が程よい抜け感を生み、女性らしいシルエットを楽しめます。

カップインクロップドクルーネックT



短すぎないクロップド丈で取り入れやすいベーシックTシャツ。スマートな印象を与えながら露出を抑えたバランスの良いデザインです。

1枚で決まる新しいベーシック

機能性と美しさを両立したBAMBI WATERの春夏コレクションは、忙しい毎日でも快適におしゃれを楽しみたい女性にぴったりのラインナップです。

1枚で着られる安心感と美しいシルエットは、ワードローブの新しい定番になりそう♡着心地の良さと洗練されたデザインを、ぜひ日常のスタイルに取り入れてみてください。