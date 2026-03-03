Straineの髪質別ヘアケア誕生♡理想のストレートを叶える新ライン

ストレートヘアケアブランドStraineから、髪の太さに合わせて選べる髪質別ラインが登場。普通～太い髪用「BASIC」と細い髪用「SOFT」の2タイプが発売されます。毛髪内部構造の違いに着目した処方により、まとまりやすさや軽やかさを引き出し、理想のストレートヘアへ導くのが特徴。毎日のケアで扱いやすい美しい髪を育てたい方におすすめのシリーズです♡

髪質別に選べる2ライン

STRAIGHT SHAMPOO[BASIC]／STRAIGHT TREATMENT[BASIC]普通～太い髪用



容量・価格：本体475mL各1,980円（税込）／詰め替え用400mL各1,540円（税込）／1回お試し用10mL165円（税込）

普通～太い髪のために設計されたBASICラインは、広がりやすくまとまりにくい髪をしなやかな質感へ導きます。きしみを抑えながら洗い上げ、毛先まで扱いやすい髪へ整えるのが特徴です。

毎日のケアでベースを整え、スタイリングしやすい状態へ導きます。

香り：ホワイトブロッサムの香り

STRAIGHT SHAMPOO[SOFT]／STRAIGHT TREATMENT[SOFT]細い髪用



容量・価格：本体475mL各1,980円（税込）／詰め替え用400mL各1,540円（税込）／1回お試し用10mL165円（税込）

細い髪用のSOFTラインは、成分をナノレベルまで微細化した「ストレートナノショット処方」を採用。髪内部への浸透力を高めながら軽やかな仕上がりを叶えます。

ふんわりとしたハリ・コシのあるストレートヘアを目指したい方におすすめです。

香り：ベリーブロッサムの香り

高機能ストレート処方が魅力

髪内部の構造に着目した世界初1トリプルストレート処方2を採用。必須アミノ酸4やジマレイン酸5、トステア®*6などの補修成分が髪内部に働きかけ、うねりやダメージをケアします。

さらに7種のケラチン7がダメージホールを補修し、5種のセラミド8とサクラン®9が潤いをキープ。

γ-ドコサラクトン10と擬似18-MEA*11が熱や湿気から守り、まとまりのあるストレート状態を保ちます。

*1 必須アミノ酸9種、ジマレイン酸、トステア、ケラチン7種を独自配合したシャンプー、トリートメント、ヘアオイルのこと。独自の技術調査、Mintel社データベース(GNPD)を用いたAiロボティクス調査(2025年5月)

*2 毛髪補修

*3 うるおいにより、髪の質感を整えること

*4 バリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、ロイシン、リシンHCl、メチオニン、トリプトファン(全て保湿)

*5 ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム(保湿)

*6 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（保湿）

*7 加水分解ケラチン(カシミヤヤギ)、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛)、(ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、イソステアロイル加水分解ケラチン(羊毛)、加水分解ケラチン(羊毛)、ケラチン(全て保湿)

*8 セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP(全て保湿)

*9 スイゼンジノリ多糖体(保湿)

*10 保湿

*11 セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパ

ヘアオイル＆限定セットも登場

ストレインストレートヘアオイルホワイトブロッサムの香り



価格：1,980円（税込）

湿気や熱の影響を受けにくく、うねりを抑えながらツヤのあるストレートヘアをキープするヘアオイル。軽やかな使用感で、サラサラとした指通りに整えます。

容量：80mL

STRAIGHT SHAMPOO&TREATMENT SET



価格：3,960円（税込）

シャンプーとトリートメント本品の価格そのままで、詰め替え用ハーフサイズが付いた数量限定のお得なセットです。

内容：ストレートシャンプー475mL／ストレートトリートメント475mL／ストレートシャンプー詰め替え用ハーフサイズ200mL

自分の髪質に合うストレートケアを

髪の太さに合わせて選べるStraineの髪質別シリーズは、毎日のケアで扱いやすいストレートヘアを目指せる心強い存在。

自分の髪に合ったラインを選ぶことで、まとまりや軽やかさをより実感できます。

サロン帰りのような仕上がりを自宅で叶えたい方は、ぜひチェックしてみてください♪