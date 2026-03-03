estの限定ルースパウダー登場！夏の透明感肌を叶える新作

暑さによるメイクくずれが気になる季節に向けて、化粧品ブランド「est」から数量限定のルースパウダーが登場します。2026年5月1日（金）に発売される「エスト ラスティング クラリティ ルースパウダー」は、さらりと軽やかな使い心地と透明感のある仕上がりが魅力。夏でも美しいベースメイクをキープしたい方にぴったりの注目アイテムです♡

夏のくずれを防ぐ新パウダー

「エスト ラスティング クラリティ ルースパウダー」は、estおしろい史上最高レベル¹の皮脂キャプチャー技術と撥水技術²を組み合わせ、汗や皮脂による化粧くずれを防ぐルースパウダーです。

皮脂キャプチャーパウダーが過剰な皮脂を吸着し、テカリを抑えながらさらさらの仕上がりを長時間キープ。

さらに撥水技術により汗による色くすみも防ぎ、暑い季節でも美しいベースメイクを保ちます。

*¹ 花王従来品比

*² 皮脂キャプチャー技術と撥水技術のこと

デジャヴュ塗るつけまつげ新境地♡美フォルムまつげへ

透明感あるさらさら美肌に

微細なカバーパウダーが毛穴を自然にぼかし、厚塗り感のない軽やかな仕上がりを実現します。

球状パウダー配合により均一に広がり、なめらかな肌触りも魅力。粉っぽさを感じにくい設計で、自然な透明感のある涼やかな肌印象へ導きます。

ベースメイクの仕上げはもちろん、日中のお直しにも使いやすいアイテムです。

エスト ラスティング クラリティ ルースパウダー



価格：2,750円（税込）

容量：5g

夏メイクの心強い味方

皮脂や汗が気になる季節でも、美しい仕上がりをキープできる限定ルースパウダーは、夏のメイクに欠かせない存在になりそう。

軽やかなつけ心地で透明感のある肌を演出し、毎日のメイクを快適にしてくれます。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪夏でも涼やかな美肌を目指してみてください。