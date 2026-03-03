長谷川京子が手がけるESS BY新作登場♡自由を楽しむ春服

長谷川京子がディレクションを手がけるライフスタイルブランドESS BYから、セカンドコレクション「MOOD.02」が登場します。新コンセプト「Reason? It’s me.」のもと、自分自身のためにファッションを楽しむ女性へ向けたアイテムを展開。ニューヨークを自由に旅する女性のワードローブをイメージした、軽やかで洗練されたスタイルが揃います。

自分のために楽しむ服

ESS BYのセカンドコレクション「MOOD.02」は、テイストやシーンに縛られず、自分自身が心から楽しめる装いを提案します。

自由で活発なニューヨークの空気感をイメージし、リネン素材のセットアップやドラマティックなボリュームスカートなど、日常の中に特別感を取り入れられるデザインが特徴です。

ドレスのように纏えるセットアップや存在感のあるアイテムは、シンプルながら個性を引き立ててくれます。

MOOD.02ラインナップ

Linen message wrap Shirt／Linen relaxed dress Pants



上 価格：42,900円／下 価格：53,900円

Sheer tie Knit／jogger tuck Pants



上 価格：28,600円／下 価格：42,900円

Linen relaxed short Pants



価格：36,300円

Cotton High-leg Leotard



価格：25,300円

Gathered Volume Skirt



価格：58,300円

本コレクションでは、軽やかな素材感と洗練されたシルエットを楽しめるアイテムが揃います。組み合わせ次第で幅広いスタイリングが楽しめるのも魅力です。

セットアップとしての着用や、異なる素材を組み合わせたスタイリングなど、自分らしい着こなしを楽しめるラインナップです。

ポップアップイベント開催

ESS BY 2026 POPUP EVENT MOOD.02では、新コレクションをいち早く体験・オーダーすることができます。

ブランドの世界観を体感できる特別な機会となっており、期間中はディレクター長谷川京子が立ち合い、商品の魅力を直接紹介します。

日時：3/20(金)-3/22(日)11:00-17:00*最終入場16:00

会場：DAIKANYAMA GARAGE 1F｜東京都目黒区中目黒1-3-12

※ご入場は事前予約制です。

※スケジュールは都合により変更となる場合があります。

ESS BYの新しい魅力に注目

新コンセプトのもと展開されるESS BYのコレクションは、自分らしさを大切にしたい女性にぴったりのアイテムばかり。

日常にも特別なシーンにも寄り添うデザインは、ワードローブの新しい定番になりそうです。

ポップアップイベントやオンライン販売を通して、新しいESS BYの世界観をぜひ体感してみてください♡