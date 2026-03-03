元女優で美容家の君島十和子さん（59）の長女で女優の君島憂樹（28）が、3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、母の心配性ぶりを明かした。

この日のテーマは「ママと娘のホンネ家族会議」。パパが知らないタレント母と娘たちの関係性についてトーク。君島は母子そろって出演した。

かつて宝塚歌劇団に在籍した君島。母は「予備をもの凄く持たせる」という。「遠足の時も、友達の分のお菓子まで。2泊3日の修学旅行に、1週間くらい、10枚くらいの下着を持たされたり。ほぼ夜逃げ状態」と明かした。

親元を離れて宝塚音楽学校に入学。16歳で初めての1人暮らしが始まった。すると、母からはとんでもない荷物が届いた。「もの凄い量の段ボールを私1人で片付けたんですけど」と振り返った。

すると、ここで母が「洗濯できるかどうか分からないので。寮生活になっているので」と打ち明けた。寮生活では、洗濯機の数が限られており、その日に使えるかどうかが分からず、それを質問することもNGだったという。

さらに、一人一人が全ての持ち物に名前を書くというルールも。君島は「私だけ大量の物に名前を書きました。（他の）人の40倍くらいに。靴下だけでも50足くらい持ってました」と驚かせていた。