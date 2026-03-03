モデルでタレントの本田紗来（18）が3日、自身のインスタグラムを更新。高校の卒業式に姉で女優の本田望結（21）が来ていたことを明かした。

前日の2日に高校の卒業式だったことを報告していた紗来は「みゆが卒業式に来てくれました。こんなに幸せなことはないです！」と2ショットの写真を投稿した。

また「退場のとき、両親とみゆの姿が見えた瞬間、涙が溢れました。両親もきっといろいろな思いで見守ってくれていたと思います」と振り返った。

高校を卒業したことには「まだ余韻でいっぱいで、明日もいつも通り学校に行く気がしてしまいます」とし「写真や動画を見返しては、また泣いちゃっています」とつづった。

また「2月の受験の日も、雪がたくさん積もっていて開始時間が遅れたことも、よく覚えてるし、関西から父と飛行機に乗って東京に来て、ずっと緊張していたし。朝、制服のネクタイが結べなくて、父につけてもらった日もありました。どれも忘れられない思い出です」となどと受験時の思い出も回顧。

そして「支えてくださったすべての方に感謝しながら、これからも一歩ずつ進んでいきます。みんなのこれからの人生が、笑顔であふれますように。そして、同級生のみんなに憧れてもらえるような人になれるように、これからも全力で向き合っていきたいです」と記した。