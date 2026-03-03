大阪の商業施設で行われた、“どろだんご”づくりのイベント『大人のための♡ムダに没入するどろだんご』を取材しました。

子どものころつくって遊んだ“どろだんご”。今回のイベントは18歳以上の方限定で開催されました。

つくる工程も本格的で、水を含んだ土を練り上げて“どろだんご”に使う土から制作。そして、きれいな丸の形にするために使われるのが牛乳ビンです。ビンの上で転がしながら形をととのえた後、ビンの底でひたすら磨いていきます。

2時間かけてピカピカの“どろだんご”が完成。参加した30代の女性は「本当に簡単にピカピカの“どろだんご”できるんやなっていうのは思いました」とコメント。また、40代の男性は「大人になってもやっぱり面白かったですね。一度持って帰って磨いて、ピカピカに完成させたいと思います」と語りました。

イベント開催の目的は、大人になってから本気で向き合うことで、“どろだんご”の新たな魅力を発見してもらうこと。主催者は「作っていくと、色んな実は面白い発見があって。こういう時間をすごく大切にしていくことが、何か豊かな人生につながるんじゃないかなと思っている」と語りました。

（3月3日放送『news every.』より）