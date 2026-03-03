＜近所？夜バンバン騒音＞受験勉強！21時、お隣の家から響く音…「夜分すみません」【第2話まんが】
私はユウコ、40歳。娘のリナは小6で、今は中学受験のラストスパートです！ しかし……昨日の夜21時ごろから、お隣の敷地でバスケのドリブルの音が響き始めました。「バンバンバンバン」すごく大きな音で振動も伴います。1日だけならよかったけれど今日もまた音が響いています。娘のためにもお隣に音で迷惑していることを伝えた方がいいかもしれないと私は思い始めました。なるべく冷静に伝えられるように努めたいと思います。
「バンバンバンバン」
私は耳を疑いました。バスケの音がしたのです。
（え……また？ 昨日お隣に伝えたのに……？）
現在の時刻は18時。まだ夕方だし……「夜じゃなければいい」と思っているのかもしれません。
18時ごろから始まり、もう20時すぎ……。
バンバンバン！ 音が鳴り止まず頭が痛くなってきました。リナの勉強を気にしていましたが、このままだと家の生活自体に支障出そうです。
「もう我慢できない！」そう思って立ち上がったときです、窓の外から赤い光が見えました。
勇気を出して直接お話ししたのですが……結果、わかってもらえませんでした。別のご近所からは警察まで呼ばれたようです。
それでも夜のバスケは継続……。大きな音と振動は続いたのでした。私にはお隣の気持ちが理解できません。
「どうしたら、やめてもらえるんだろう」
私は、本当に途方に暮れてしまいました。本来なら一番集中して勉強できるはずのわが家が一番落ち着かない場所になり、出口のない迷路に迷い込んだようです。
このような場合の正解はあるのでしょうか。
原案・ママスタ
