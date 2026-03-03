春告魚と呼ばれ、春の季語にもなっているニシンがいま旬を迎えています。



漁獲量は増加傾向で、２０２６年も新鮮なニシンが食卓に上りそうです。



鮮度抜群のつやつや輝くお寿司！



北海道小樽市の寿司店で入荷していたのは…小樽産のニシンです。



身を割くと、卵もたっぷり。



今が旬の味覚、その味はというとー



（坪田カメラマン）「身がコリコリして濃厚なうまみが口の中に広がります。春の訪れを感じるおいしさです」





ニシンは観光客にも人気のネタですが、昔から生で食べられていたわけではありません。（小樽たけの寿司 武田賢一店主）「（寿司のネタとしては）ここ２０年くらいですかね、海外の人も食べます。それまでロシア産とかだったので、生で食べるとかなかったんですけれど」１９５０年代以降、水揚げ量が激減し、生で食べることもあまりなかったというニシン。しかし、漁業者が稚魚を放流するなど対策のおかげで、２０１１年に３７００トンあまりだった漁獲量は最新のデータでは１万７千トンに増加し、新鮮なニシンを味わえるようになりました。２０２６年１月にはニシンの大群が産卵のために押し寄せ、海が白く濁る「群来」も見られました。その恩恵は札幌市内のスーパーマーケットにもー（長南記者）「札幌市東区のスーパーマーケットです。鮮魚コーナーには、ありました、子持ちニシンが２１３円です」並んでいたのは、この時期にしかないという子持ちのニシン。価格は平年並みですが旬の味覚とあって、訪れた人は次々と購入していました。（ニシンを購入した人）「安い、ちょうどいい。おいしいよ、自分で干すと」（ニシンを購入した人）「今のニシンは時期的においしい。幅が広いし絶対においしいと思う。数の子も入っているだろうし」店側も旬の味覚を楽しんでほしいと、目立つところにニシンを並べています。（マルコストアー東苗穂店 滝澤貴勝さん）「ほかの魚がちょっと高いので、値段的に安価なのはニシン。今が時期なのでできれば子持ちを食べていただければと思います」春の訪れとともにやってくるニシン。旬は４月ごろまで続く見通しです。