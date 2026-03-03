ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手（24）にインタビュー。好きなアーティストと語るMrs. GREEN APPLEの話題やハマってることを語っていただきました。

戸塚選手はスノーボード・男子ハーフパイプで金メダルを獲得。改めて戸塚選手は「やっと実感が湧いたというか。いろんな方からいろんなメッセージをいただいて、“ああ、やったんだな”って自覚がやっと起きました」と心境を明かしました。

■“ミセス好き”公言の戸塚さん「挨拶できるだけで満足」

これまでの記者会見で何度も“ミセス好き”を公言してきた戸塚選手。メダル獲得を支えた曲は、もちろんMrs. GREEN APPLEの楽曲だそうで「『愛情と矛先』という歌を聴いて練習に入るようにしていて、そこからランダムでいろんな歌を聴きながらリラックスして本番に臨むっていう形を取ってますね」と語りました。

そんなミセス好きの戸塚選手。SNSでは“大森元貴と似ている”という声も見られますが、当の本人は「うれしいんですけど、恐縮で…。うれしいんです、でも、悪いというか…」と複雑な表情。続けて、一緒にやりたいことを聞いたところ「少し挨拶できるくらいで満足というか…。フォトカードとかあるんですけど、サインいただけたら家宝になります」と次は笑顔で控えめな回答をしました。



■「間違いなく乗ります」競技以外の趣味

また、競技以外では“バイクに乗ること”が趣味だそうで「海外から帰ってきたらツーリングに行くようにしているというか、息抜きで乗り降りしているんですけど。バイクに乗るだけですごくリフレッシュできるのでそういう時間は大切にしています。（日本に帰ってきてからは）行けてないんですけど、間違いなく乗ります。山を走りたいというか、森の中を走りたい気持ちもありますし、伊豆スカイラインが大好きなので行きたいです」と話しました。

そして、応援してくれたファンに向けて「みなさんのおかげで取れたメダルだと思ってますし、皆さんがいなかったらこのような結果を出せてなかったと思っているので本当に感謝しています。これからも精いっぱい頑張っていって、少しでもいいパフォーマンスを見せられたらいいなと思っているので、ぜひ応援よろしくお願いします」とメッセージを送りました。