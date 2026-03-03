◇強化試合 侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日 京セラＤ）

阪神は侍ジャパンとの強化試合に4対5で敗れた。

試合後、藤川球児監督（45）は第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパン、阪神から選出されている佐藤輝、森下、坂本の猛虎戦士にエールを送った。

初回に伊藤将が浴びた鈴木の一発に関しては「非常に強烈な一発で日本代表に勢いつけながら、素晴らしいホームランを久しぶりに見たなという感じでした」と称賛。井端監督のゲーム運びに関しても「ベンチ入りしている選手をたくさん使いながらゲームを制していく。勝っていくためには絶対必要ですし」と目を細めた。

最後は自軍から侍ジャパンに送り込んでいる森下、佐藤輝、坂本について。代打で2点適時打を放ち勝負強さを発揮した森下も躍動し「井端監督もおそらく森下にはああいう場面でも思い切ったスイングを仕掛けていく姿を求めているでしょうし。とにかく頑張れと。とにかく応援あるのみで、誇らしい姿で帰ってきてほしいと、もうその一点ですね」と力強い言葉を送った。