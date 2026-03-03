元広島監督の緒方孝市氏の妻でタレントの緒方かな子（52）が、3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、愛娘の生活ぶりについて明かした。

この日のテーマは「ママと娘のホンネ家族会議」。パパが知らないタレント母と娘たちの関係性についてトーク。緒方は長女で声優の緒方佑奈（28）とそろって出演した。

愛娘はミニマリストだという。「何でも捨てちゃうので、家具も家電も娘に買うのはやめようなって決まりが、我が家ではできてしまいました」と驚きの決まりを明かした。

1人暮らしの娘のところに泊まることもあるという。「1人暮らしする時に、テレビもテーブルも、私が泊まりに行った時に寝られるソファーベッドも全部買ってあげたのに、全部捨てられてしまって。テレビすらなくて、今、家に」。理由を聞かれた佑奈は「やむを得ず…」と、暗めの声を作りながら答え、笑わせた。

佑奈は「お掃除が好きなんですけど、お掃除ってなりたい自分になれる手段かなと思ってて。ヨガマットを敷いてヨガをするんだとか、ダラダラしないようにソファは捨てるんだとかやっていたら…」と、捨ててしまった理由を説明した。

しかし、困るのは母。「片付けるのが大好きなので、見えるところに物があるのが嫌なので。料理してあげようと思っても、フライパンも何もなくて。炊飯ジャーも捨てられてて」。すると、佑奈は「フライパンは冷蔵庫の中に入れてるから」と反論。「入れてると、ほこりかぶらないんですよ」と熱弁していた。