「ルーキーシリーズ第４戦 スカパー！・ＪＬＣ杯」（３日、大村）

人気を背負った１号艇の山下大輝（２９）＝兵庫・１２６期・Ａ１＝が何とか先マイを決めて逃げ切って、昨年８月の大村一般戦以来となる通算２回目の優勝を飾った。２着は４号艇の鰐部太空海（愛知）、３着には高井雄基（愛知）が入った。

スリットで一瞬あきらめた。「右にいる人がみんな前にいて、やってしまったと思いました」と振り返った山下。Ｓで後手に回ったが、それでも何とか先マイに成功。そこからは他艇を一気に突き放した。

「先マイできて本当に良かった。仕上がりはすごく良かったです」。直前の尼崎でＦをしてしまい、最後にその大きな“足かせ”がブレーキになったが、それを乗り越えての優勝。昨年８月に続く大村での優勝に「大村大好き！」と喜んだ。

今期、初のＡ１級に昇格し、Ｇ１のあっせんも入ってきた。次節は８日から地元・尼崎の一般戦だが、続けて１４日からの尼崎でのＧ１戦に出場する。「今後は優勝回数も増やしたいけど、Ｇ１で頑張りたい。まずは予選突破を目指します」。２回目の優勝を手土産に地元Ｇ１戦に挑む。