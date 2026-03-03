◆ＷＢＣ強化試合 阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンが阪神の追い上げを振り切り、ＷＢＣ前最後の実戦を白星で締めくくった。

初回に鈴木（カブス）が先制ソロを放ち、３回に近藤の適時打で追加点。３点リードの７回には代打の森下（阪神）が２点適時打を放った。投手陣は先発・高橋宏―金丸の「中日リレー」で５回まで無失点。その後は藤平（楽天）、大勢（巨人）が無失点でつないだが、サポートメンバーの仲地（中日）が８回に４点を失った。

「１番・指名打者」で出場した大谷（ドジャース）は６回先頭の第３打席で代打を送られ、ノーヒットのまま途中交代。本大会前の強化試合は２戦５打数無安打に終わった。

試合後の井端弘和監督は「昨日負けて、鈴木選手がホームランを打って得点できて、いい流れをつくってくれた。本番に向けてイメージはできたかなと思います」と満足げ。

鈴木の５階席特大弾に「初回に２死無走者でホームラン、非常に大きい。その後の打席も鈴木選手らしい打席が続いた。本番に向けてすごく期待は感じます」と手応えを口にした。

連続世界一を目指すＷＢＣ本大会は、６日の台湾戦（東京ドーム）で開幕。本番ムードが高まってきた。