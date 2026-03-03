映画『国宝』の李相日監督と、吉田大八監督らが、2日に発表された令和7年度（第76回）芸術選奨の文部科学大臣賞に選出。俳優の広瀬すずさん（27）、石川慶監督も芸術選奨の文部科学大臣新人賞を受賞しました。

芸術選奨は文化庁が毎年度、芸術分野において優れた業績をあげた人物を表彰。演劇や映画、音楽、放送など12部門で文部科学大臣賞と文部科学大臣新人賞が選出されます。今年度は文部科学大臣賞に23人、文部科学大臣新人賞に22人と1組が選ばれました。

■『映画部門 文部科学大臣賞』監督・李相日

李監督は映画部門で文部科学大臣賞を受賞。映画『国宝』では、歴代興行収入ランキングで22年ぶりに記録を塗り替え、邦画実写No.1作品となりました。今年2月には200億円を突破。現在も興行成績を更新中です。

女形としての才能を見いだされ歌舞伎の世界に入った主人公が、その家の御曹司と切磋琢磨（せっさたくま）の末、芸道に青春をささげる吉田修一さんの原作を見事に映像化。映画『フラガール』、『悪人』と、着実にキャリアを積み重ねてきた手腕を評価されました。

■『映画部門 文部科学大臣賞』監督・吉田大八

吉田監督は、映画部門の文部科学大臣賞を受賞しました。コロナ禍の自粛期間中、吉田監督が筒井康隆さんの同名小説を自ら脚本化した映画『敵』。吉田監督の長編デビュー作以来、人が自身の倫理観、道徳観で揺れる瞬間を、批評性を持って描いてきた到達点として高く評価されました。

■『映画部門 文部科学大臣新人賞』監督・石川慶

石川監督は、映画『遠い山なみの光』で様々な光を生活空間に反射させ、小説家カズオ・イシグロさんの記憶に基づき、原爆復興期の1950年代の長崎と1980年代の英国を描きました。女性たちの記憶を、いとおしくも当たり前ではない日常の概念を際立たせたことが評価され、映画部門の文部科学大臣新人賞に選ばれました。

■『映画部門 文部科学大臣新人賞』俳優・広瀬すず

約13年のキャリアを持つ広瀬さん。自身が主演した映画『ゆきてかへらぬ』と『遠い山なみの光』、出演作『宝島』ほかの成果が認められ、映画部門の文部科学大臣新人賞に選ばれました。

特に主演の2作、『ゆきてかへらぬ』と『遠い山なみの光』では、奔放な女優から貞淑な妻までそれぞれ異なる難役を表現豊かに演じ、これまで発揮してきたみずみずしさや自然体の魅力から一層飛躍した演技が評価されました。