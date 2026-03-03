　3日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1410円安の5万4740円と急落。日経平均株価の現物終値5万6279.05円に対しては1539.05円安。出来高は2万3822枚となっている。

　TOPIX先物期近は3677ポイントと前日比90.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は95.17ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54740　　　　 -1410　　　 23822
日経225mini 　　　　　　 54745　　　　 -1405　　　358377
TOPIX先物 　　　　　　　　3677　　　　 -90.5　　　 20151
JPX日経400先物　　　　　 33295　　　　　-805　　　　3103
グロース指数先物　　　　　 723　　　　　 -14　　　　2162
東証REIT指数先物　　売買不成立

