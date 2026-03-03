日経225先物：3日22時＝1410円安、5万4740円
3日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1410円安の5万4740円と急落。日経平均株価の現物終値5万6279.05円に対しては1539.05円安。出来高は2万3822枚となっている。
TOPIX先物期近は3677ポイントと前日比90.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は95.17ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54740 -1410 23822
日経225mini 54745 -1405 358377
TOPIX先物 3677 -90.5 20151
JPX日経400先物 33295 -805 3103
グロース指数先物 723 -14 2162
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
