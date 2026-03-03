ヤバイTシャツ屋さんのベース・ボーカルを務めるありぼぼは、突然謎のアレルギーに悩まされることに。その症状を、再現ドラマを交えて紹介した。

先進医療の研究をしている父の仕事の関係で、生後7ヶ月でアメリカに渡り5歳の頃に日本へ帰国。家族全員が音楽好きという環境の中で育ち、琴やピアノを習うなど、音楽に囲まれて育ったありぼぼ。大学時代にヤバイTシャツ屋さんを結成、大学卒業後にメジャーデビュー。

バンドの知名度も広がり多忙な日々を送っていた2019年、ありぼぼに突如として異変が起きた。

ある晩、突然とんでもないかゆみに見舞われ、かいてもかいても収まらない。一晩中かきむしり続けた結果、翌朝には湿疹が全身に広がっていた。

昔から金属に長時間触れているとかぶれやすい体質だったありぼぼは、金属アレルギーを疑うが、その時アクセサリーは身につけていなかった。番組では過去に、歯に詰めていた銀歯によって金属アレルギーを発症し気づかないまま悪化した例を紹介したことがあるが、ありぼぼには銀歯もない。

この日を振り返ると、日中は美容室に出かけ、夜は大好きな牛乳・豚肉・春キャベツを食べていたというありぼぼ。

病院へ相談に行き、「毎日豚肉を食べてるんですけど、豚肉アレルギーになっちゃったんですか」と医師に相談。医師は、実家で犬と猫を飼っていたと聞き、猫のタンパク質と似たタンパク質を持つ豚肉でアレルギーが発症した可能性を考えた。しかし血液検査の結果、猫にも豚肉にも牛乳にもアレルギー反応は見られなかった。「ストレスで症状が出てしまう人もいますからね」と医師。

原因不明のまま処方されたかゆみ止めの薬で凌ぎながら、全国各地のライブを飛び回る日々。仕事の合間を縫っていくつもの病院に通ったが、原因はわからないまま。「やっぱりストレスなんかな」と自分に言い聞かせながら、寝ている間に無意識にかいてしまうため手袋をつけて眠るようになった。症状が出ない日もあれば、突然ひどくなる日もあり、ライブでは体のかき傷を隠すために長めのパンツを履くようになった。

そんなある日、ライブ前にデニムを履いたありぼぼは激しいかゆみに見舞われた。すると担当のメイクさんから、SNSで見たという情報をもとにあるアレルギーの可能性を指摘された。それは、なんと青色アレルギーというもの。

言われてみれば、湿疹がひどく出た日に履いていたのは青いデニム。メイク道具も「こっちの青み系のピンクがいいです」と青みがかった色のリップやアイシャドウを選び、美容室でもネイビー系のヘアカラーをオーダーしていた。

しかも、ありぼぼは子供の頃から青色が大好きだった。

病院では、美容室で使っていた青色のカラー剤を譲り受けパッチテストを実施。結果、医師から「この反応は青色アレルギーだと思われます」と告げられた。青色アレルギーとは、衣服や印刷物、メイク道具など、青色に色付けされたものに対するアレルギー。

それ以来、青いものを徹底的に排除して生活してきたありぼぼ。今回、番組ではアレルギーに詳しい渡邉直人医師のもと、プリックテストとパッチテストで詳しく検査を行った。

パッチテストでは、複数の青色成分にアレルギー反応を確認。さらに、プリックテストでは赤色の製品にも陽性反応が！今後は赤色にも注意が必要だという。

今でも青色が大好きなありぼぼは、「青色の洋服を今もよく着るんですけど、色落ちしなくなるまで洗濯機を回して、その後に着る」とその工夫を語った。さまざまな知識と対策を駆使しながら、かゆみが出ないよう日々気をつけている。