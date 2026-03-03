毎週月曜日の早朝、決まって同じ千葉県内のパーキングエリアで激しい腹痛に苦しんでいた、現在埼玉県の草加市立病院に勤務する渡辺翔医師。その症状を、再現ドラマを交えて紹介した。



2012年、渡辺医師は千葉県の病院の寮で暮らしながら研修医として働いていた。その生活は目が回るような忙しさ。命に関わる緊張の連続で、時には一刻を争う場面もあった。深夜の救急外来を担当することもあり、寮に帰っても呼び出しの電話がいつ来るかわからない状態が続き、唯一携帯電話の電源を切っていいのは日曜日だけ。

くたくたになりながら神奈川県横浜市の実家に帰ると母親から心配され、平日は病院でみっちり働き、日曜日は実家でほぼ眠りっぱなしという生活を送るようになった。

息子を心配した母親が用意していたのは、渡辺医師の大好物であるカニ。ふるさと納税で手に入れたタラバガニを、爆睡から目覚めた月曜日の早朝4時にガッツリ食べ、早朝5時に実家を出発した渡辺医師。

病院までは約1時間30分の道のり。千葉県に入った頃、突然お腹に痛みが走った。トイレに駆け込んだものの何も出ず、一方で腹の痛みはますます強くなる。食あたりを疑ったが吐き気もなく、盲腸も頭をよぎった。しばらくトイレでじっとしていると痛みが少しずつ和らぎ、勤務先の病院へ向かうと痛みは嘘のように消えていた。

渡辺医師はアレルギーの可能性を頭に浮かべるが、一般的なアレルギーの症状といえば蕁麻疹や呼吸困難。お腹の張りや腹痛だけという自分には当てはまらないという確信があった。

しかし翌週もそのまた翌週も、同じ千葉県のパーキングエリアで同じ痛みが繰り返された。実家で休んだ後、千葉県に入ったところで必ず発症するというタイミングも重なり、渡辺医師自身はこの腹痛は忙しすぎる研修医生活のストレスが原因だと結論づける。

そんな中、ある休日に友人と懐石料理を楽しんだ数時間後、また腹痛が襲ってきた。その日食べたものを思い返した渡辺医師は、ようやく原因が「カニだ」と気づいた。

実家に帰るたびに母が用意したカニを食べていたのだが、症状がアレルギーとはあまりにもかけ離れていたため原因だと気づいていなかった。そこで改めてアレルギー検査でカニに注目してみるが、やはり陰性だった。

原因がカニだと薄々わかっていながらも大好物だけに諦めきれない渡辺医師は、タラバガニだけがダメな可能性に賭けズワイガニを食べてみた。しかしやはり激しい腹痛が。毛ガニでも試してみたが、数時間後に同じ痛みが。

そんな、アレルギーのようでいてアレルギー検査では陰性という謎の症状を解明したいという思いから、渡辺医師は研修医を終えた後消化器内科に進み、自らの症状を調べ続ける日々を送った。そして10年が経ったある日、ある論文を目にする。

自分とかなり似た症例が掲載されていたその論文に書かれていたのは、「FPIES（エフパイス）＝食物蛋白誘発胃腸炎症候群」というアレルギーだった。

FPIESとは、特定の食材を口にして1時間以上経過してから、繰り返しの嘔吐など胃腸に症状が出るアレルギーで、何らかの免疫細胞が過剰に反応して胃腸などに炎症が起こると考えられているが、その全容はまだわかっていない。

元々は子どもに多く見られ、近年問題視されているのが成人でも発症するということ。渡辺医師のように腹痛のみの場合はFPIESとの診断が困難との見解もあるが、成人では嘔吐がなく腹痛だけの患者もいると現在も議論が進んでいる。また従来のアレルギー検査では判定できないため、実際に病院で食べて判断するケースが多い。成人の場合は牡蠣で発症するケースが多く、ノロウイルスだと思っていた人がこのアレルギーである可能性もあるという。

FPIESのことを知った渡辺医師は、胃腸などに症状が出る消化管アレルギーの専門医になることを決意。2023年に草加市立病院で成人消化管アレルギーの専門外来を立ち上げた。

アレルギー検査では陰性なのに、特定のものを食べると嘔吐や腹痛に悩んでいる人は、一度専門医の診察を受けることをお勧めしたい。