二宮和也さん（42）と千鳥のノブさん（46）が、4月からスタートする新番組で初めてタッグを組むことが決定。二宮さんとノブさんがコメントを寄せました。

2人がタッグを組むのは新番組『金曜ミステリークラブ!!!』（毎週金曜よる7時）。去年放送されたスペシャル番組が、装いも新たにレギュラー番組として放送が決定。世界各国の摩訶不思議（まかふしぎ）な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティー”です。

特番から引き続き出演するノブさんがクラブの主宰を務め、新たに二宮さんがクラブ会員代表として出演。2人はバラエティー番組のメイン出演者として初タッグを組みます。

レギュラー放送決定にノブさんは、「特番を1回しか放送していないのに、激戦の金曜よる7時台に日テレが大英断、大勝負！ 逆に気持ちいいですね。徳川4万の兵に、30人ぐらいでかかっていくイメージでいましたら、ニノという大援軍がやってきました！ “ノブ、30人で大丈夫か？”と思っていたところにまさかの８万の大軍が駆けつけてくれたような気持ちです」と話しました。

一方、二宮さんは、「ノブさんとはそんなに共演経験の回数は多くなく、ましてや、こうして二人で毎週メインで本格共演というのは初めてですから、“新鮮にできるな”と思って番組に参加させていただきました。ノブさんもおっしゃるとおり、魅力的な番組が数ある中で、僕ら二人もそうですし、スタッフとも一丸となって、とにかく楽しいものを作っていきたいなと思っています」と意気込みました。

また、二宮さんについてノブさんは、「いや〜もうニノさんはもう、ドラマも映画もあり、さらに嵐のラストコンサートの準備で忙しすぎるので、せめてこの番組の収録ではちょっとリラックスしながら楽しんでもらいたいなと思いますね」とコメント。

そんなノブさんの気遣いに二宮さんは、「ノブとは世代も近く、見てきたものや聴いてきたものが結構一緒だと思っていて、さらに嵐のことをすごく気にかけてくださっていることをいつも感謝しています。勝手にですが、距離が近い感じがしていますので、今回こういう形で初めてしっかりと共演できるのがとてもうれしいです」と語りました。