“日本一強いアナウンサー”ことフリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。右手首骨折での手術後、仕事復帰した様子を投稿した。

「今日からお仕事復帰！ 指も少し動くようになってきた！ 今日は東京は雨だけど良い1日にしていこうね」とつづり、ギプス姿でわずかに指を動かす動画を公開。「コンタクト入れるの一番大変で20分かかった笑」と悩みも明かした。

茶色のキャミソールワンピースに白の透け透けトップスを着用したスタジオ衣装も披露。「あったかいスタイリストさんに感謝です すごい、、ギプスしてるのがあまりわからないのっ！」とつづった。

さらに「骨折用の服で失礼します笑（これしか着れない）」と番組ナレーションを務めた動画もアップ。右腕をつった状態で座り、起用にヘッドホンもつけた。

最後に「みなさんの優しさに触れた1日 着やすい衣装を用意してくださったり、お見舞いと大好きな薬膳をくださったTOMさん 毎日『手術どう？痛くない？』と連絡してくださる良子さん 早くリハビリして治します！押忍！！」とプレゼントされたとみられる三十雑穀薬膳スープの写真を添えた。

この日までに、「日本一強いアナウンサー、板で痛がる。板割りで尺骨遠位端骨折しました。手術してきます。労（いた）わります！押忍！」などと、骨折で手術を行うことを伝え、術後の様子なども投稿してきた。

堀江アナは東京・武蔵野市出身。幼少期からジュニアアイドルとして活動し、中学生時には「第三期AKB48追加メンバーオーディション」に合格。立教女学院短大時代の12年には「ミス立教女学院短大」グランプリ。SNSのプロフィル欄に「日本一、強いアナウンサー」などと書いており、空手の剛柔流黒帯の実力を生かし、チャイナドレス姿で特技の瓦割りの動画をアップして話題に。趣味は舞台鑑賞、絵本＆似顔絵制作。日本空手道連盟剛柔流研修館初段、パーソナルプロボディートレーナー、エシカル・コンシェルジュ、オーガニック料理ソムリエ、温泉ソムリエ、腸活アドバイザー、上級救命技能士、保育士、幼稚園教諭2免許などを取得。身長162センチ。血液型O。