これ【セリア】で110円って、どういうこと！？ 使い勝手バツグン♡「コスパ満点バッグ」

春に向けて、そろそろバッグを新調したい！ そんな人にぜひチェックしてほしいのが、使い勝手もコスパも良い100均アイテム。 そこで今回は【セリア】でゲットできる、「コスパ満点バッグ」をご紹介します。ジュートやメッシュなど爽やかな素材で、持つだけで季節感が高まりそう。大きめサイズでたっぷり荷物が収納できて、お値段以上に活躍する予感。

カジュアルコーデの相棒にしたいジュートバッグ

【セリア】「ジュートバッグ」\110（税込）

ナチュラルなジュート素材のバッグは、デイリー使いにぴったり。A4サイズが横向きにすっぽりと入る、収納力もバッチリの大きさです。底マチが付いているため自立しやすく、荷物の出し入れにも便利。@ftn_picsレポーターのともさんが「アーティフィシャルフラワーを入れて、ナチュラルインテリアとして使うのもあり」と話しているように、部屋を彩るのに使うのも良さそう。

ジムやレジャーにも使えるメッシュバッグ

【セリア】「メッシュバッグ」\110（税込）

これからの季節に持ちたい、爽やかな黒メッシュのバッグ。こちらもレポーターのともさん曰く「たっぷり収納できる」サイズ感で、通気性の良いメッシュ素材なのでジムや海辺でのレジャーでも活躍する予感。使わないときはコンパクトに折り畳めるため、エコバッグとして使うのも良さそうです。中身が分かりやすいぶん、バッグインバッグで個性を見せるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M