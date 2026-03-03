いいおやつみーーーっけ♡【コストコ】オンラインでも買える！！「ドライフルーツ」

果実本来の甘みと栄養がぎゅっと凝縮され、少量でも満足感を得やすい「ドライフルーツ」。水分が抜けることで味わいが一層濃くなり、おやつにはもちろん、ヨーグルトやサラダに添えても美味しく楽しめるのが魅力です。今回は 【コストコ】オンラインで購入できる「ドライフルーツ」をご紹介します。

ご褒美感もあって心もお腹も満たされる！？

大きめカットで食べ応えもありそうな「博士のドライマンゴー」。ドライマンゴーに適したケオマンゴーを使用しており、着色料・保存料は不使用。そのまま食べるだけでなく、アイスやヨーグルトに添えたりお菓子作りの材料に加えたりしても良さそうです。価格は\1,738（税込）。

上級品種を使用！ 輪切りフォルムも可愛らしさ◎

「美味しすぎ」「病みつきになる」と、@hirokostyle33さんが絶賛するのは「博士のドライパイナップル」\2,098（税込）。上級品種のパイナップルを使用し、輪切りにして乾燥させているのもポイント。スイーツのトッピングにしたり炭酸水にINしたりと、いろいろなアレンジが楽しめそう。こちらも着色料・保存料は不使用。

どちらも480g入りのたっぷりサイズです。ダイエット中の間食にも良さそう！ ぜひ味わって。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N