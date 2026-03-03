いま、料理に欠かせない「しょうが」の価格が上がっています。さらに「わさび」にも値上げの波が。食卓の名脇役が、高騰しています。

■しょうが“高止まり”の状況が続く

タレによく絡んだお肉とタマネギの中に、寒い日でも一気に体が暖まるしょうがを投入。ボリュームたっぷりのしょうが焼きです。

お客さん

「しょうが大好きですから。（コメが）進みますね。ないとイヤです」

しょうが焼きはもちろん、人気メニューのからあげにも欠かせない大事な“薬味”がいま、“値上げ”に苦しめられているというんです。

食事処 高雅 津田幸雄店主

「いま1.5倍くらい、国産のしょうが」

◇

1キロあたりのしょうがの価格は、2024年11月頃まで1500円前後で推移していましたが、数か月で一気に2000円を突破し、今年1月には2504円に。“高止まり”の状況が続いています。

お客さん

「しょうが高いね。しょうがないね」

この店では、しょうがなどの原材料費の高騰を受けて、2日からメニューを値上げしたものの、それでも追いつかないほどしょうがの値上がりが続いているといいます。

──しょうがの量を減らすのは？

食事処 高雅 津田幸雄店主

「それはだめですね。味が落ちちゃうのでそういうことはしない。インパクトがなくなってしまうので」

■スーパー「もう100円では売れない」

神奈川県横浜市のスーパーで、3日のしょうがの価格を見てみると。

記者

「国産のしょうがが214円で売られています」

お客さん

「前は100円で買えた物が、いまは200円近くする。高いなと思います。前は欠かさず買っていた。家に置いていたけど、ちょっと高くなったので買う回数が減りました」

高くなったことで、買う手が止まるお客さんもいます。

スーパーセルシオ和田町店 青果部チーフ 池川啓一さん

「ずっと高くなったまま、値段が変わらない状態が続いてますね。しょうがは100円前後ぐらいのイメージがすごく強いと思う。もう100円では売れない感じです」

■“高止まり”理由…生産地の高知や熊本は

しょうが“高止まり”の理由について、生産量全国一位、高知県のJAは、人件費や肥料・農薬代などの高騰を指摘。

そこに追い打ちをかけたのは、生産量2位の熊本県を襲った去年の豪雨です。

畑が被害を受け生産量も減少したことが重なり、しょうがの価格高騰が続いているといいます。

■愛好する人「他のものに変える気にならない」

そんな中、『news every.』が2日に街で出会ったのは、しょうがを週に何回も購入している方。3日にご自宅にお邪魔しました。

毎日しょうが料理を作る町田さん（50代）

「うちはここにしょうが置き場がありまして。一日でしょうが触らない日はないかもしれないです」

“しょうが愛”は、かなり強め。

3日に子どものお弁当用に作った豚肉とサツマイモの炒めものも、しょうが入り。

お昼ご飯の炒めものも、すりおろしたしょうがをたっぷり投入。お手製のドレッシングも、しょうがをふんだんに使っています。

毎日しょうが料理を作る町田さん（50代）

「値段が上がったからってほかのものに変える気にはならなくて。上手にほかのものと折り合いつけて買い物したい」

■わさび「握っている魚より高いような感じに…」

“名脇役”の値上がりは、しょうがだけではありません。神奈川県川崎市のすし店では…。

北海寿し 後藤治店主

「本わさびが去年の夏くらいから徐々に徐々に上がってきて、もう握っている魚より高いような感じになってきていますね」

マグロの仕入価格が1キロ2万円ほどに対し、この日の本わさびの仕入価格は、1キロ5万円。

刺し身に使われているわさび5グラムで、250円するといいます。

北海寿し 後藤治店主

「わさびが高くなったからまた値上げしますとは言えない世界。もうなんとかこっちで努力していくしかないですね」

この店で使っているわさびは、主に静岡県産のもの。生産地に聞いてみると、現在の高騰の理由は“海外からの人気”だといいます。

輸出が増えたことで、国内に出回る部分が少なくなり競争は激化。さらに、去年秋頃からの雨の少なさから、わさびの植え付けが遅れていて来年度はさらに高くなる懸念もあるということです。（＊JAふじ伊豆 トップ営農指導員 わさび担当 日吉新さんによる）

◇

日本の食を支える名脇役。高止まりの波が収まる日は、来るのでしょうか。