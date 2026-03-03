流通経済大（本部・千葉県松戸市）は３日、男子サッカー部員が茨城県龍ヶ崎市の寮で大麻を使用した疑いがあり、茨城県警の捜索を受けたと発表した。

大学の聞き取りに５人が使ったことを認め、うち１人から簡易尿検査で陽性反応が出た。サッカー部は無期限活動停止としている。片山直登学長は千葉県柏市内で記者会見し、「重大な事態を招き、深くおわび申し上げる」と謝罪した。

大学によると、２月上旬以降、「部員が違法薬物を使用している」といった複数の情報が中野雄二監督らに寄せられた。２６日に部員に対する聞き取りを始め、簡易尿検査の市販キットで複数人を調べたところ、１人から陽性反応が出た。５人が「大麻と認識して使った」と説明し、大麻リキッドだったことや複数回の使用を認める部員もいた。

大学側は茨城県警竜ヶ崎署に相談。使用を認めた部員５人が任意で事情を聞かれ、２８日には龍ヶ崎市内にある寮のうち、２棟の計３室が麻薬取締法違反の疑いで捜索を受けた。

関係者によると、５人はいずれも２年生で、寮の屋上で大麻を使用したとみられる。先輩の部員を通じて大麻を入手したと話している部員もいる。

今後、片山学長ら職員による専門部会を中心に、部員らへの聞き取り調査などを進めていく。中野監督は職務停止となっている。

部員２４９人が所属する男子サッカー部は、１９６５年創部。全日本大学選手権で２度、総理大臣杯全日本大学トーナメントで３度優勝などの実績を誇る。日本代表ら国内外で活躍する多くのプロ選手も輩出している。