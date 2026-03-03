アーセナルに所属するイタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリが、ロンドンでの生活に不満を持っていることを明かした。イギリス『Daily Mail』が伝えた。



ローマでプロキャリアをスタートさせたカラフィオーリは、複数クラブでのプレイを経て2024年夏にアーセナルへ移籍。今季もここまでプレミアリーグ20試合に出場するなど、堅守を披露するアーセナルの主力選手として活躍している。





そんなカラフィオーリだが、ロンドンでの交通事情に不満を持っている模様。『Supernova podcast』で自身は運転しないと明かしつつ、理由もなく渋滞になることを嫌った。「僕は運転はしない。運転手をつけているからね。ここでは運転したくないんだ。車は持っていないけど、運転はできるよ。ここの運転の仕方が気に入らないんだ。ルールを守りすぎてきて、少し遅すぎる。理由もなく、大きな渋滞が発生することもある。残念ながら、ここではそういうもの。人それぞれやり方がある」「チームメイトとはかなり離れて住んでいる。僕と同じ地域に住んでいる人はいない。ロンドンならではの事情だね。大抵は家族や子供がいるから練習場の近くに住んでいる。でも、僕は若くて一人暮らしだから、都心に住む方が好きだね。普段は9時15分までに着くようにしているんだけど、そこまでは50分くらいかかるよ」