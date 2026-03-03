石川県内の公立高校は3日が卒業式のピーク、地震で被害を受けた奥能登の高校生も旅立ちの日を迎えました。

石川県珠洲市にある、石川県立飯田高校でも、卒業式が行われ、3年生77人が学び舎を後にしました。

天井に穴が開いたままの廊下

天井に穴があいたままの廊下。体育館でおよそ100人の在校生と保護者らが見守る中、珠洲市の県立飯田高校では77人の卒業生が晴れ舞台に臨みました。

震災で20人以上が転校

入学当初は101人だったクラスメイトですが、能登半島地震で20人以上が転校を余儀なくされました。

珠洲、飯田高校を忘れないで

◇嶽 桂輔校長…「今ここにいる77名はただ卒業を迎えたのではありません。困難を超え、互いを思い希望をつなぎ続けた者として胸を張って立っているのです。皆さんは本当に強い、そしてその強さの中には沢山の涙と沢山の思いやりがあります。本校で学びを続けたこと、その決意と努力に私は心の底から感謝します。どうか卒業しても能登を、珠洲を、飯田高校を忘れないで下さい」

最愛の祖母亡くしたアスリート

卒業生のひとり、橋本侑大さん。

国民スポーツ大会にも出場するなど、ウエイトリフティング競技で活躍する一方、地震では最愛の祖母を亡くしました。

教室に戻り、橋本さんは、大会のたびに支えてくれたクラスメイトや先生への感謝を伝えました。

周囲に支えられた3年間でした

◇橋本侑大さん…「3年間ありがとうございました。地震とかもあって、本当に濃厚な3年間だったけど、本当に大会があるたびに皆さんに応援頂いて、支えられてありがとうございました。原亮太朗先生には個人的にインターハイに見に来て下さって、本当にありがとうございました」

恩師「笑顔で送り出したかった」

◇担任・原亮太朗さん…「笑顔でみんなのことを見送ってやりたかったですが、それは無理そうです。1月1日、地震があった時、本当にどうしようか迷う日々を過ごしてきて、でもやっぱり、みんなの担任になったからこそ、最後まで3年生になってこの日を迎えられるまで頑張ろうって珠洲の飯田高校に残って、本当に良かったなって…」

橋本さんは、4月から東京の大学に進学するため、来週には慣れ親しんだ珠洲を離れることになります。

「またみんなに会うこと楽しみに」

◇橋本侑大さん…「寂しい気持ちがあります。不安もありますけれど、楽しいワクワク感もあります」「珠洲とか、能登は祭りとかも有名で、自分とかも好きで、また帰って来た時には、祭りに参加したりとか、みんなに会って楽しく過ごしたいです」