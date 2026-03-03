◇WBC強化試合 日本5-4阪神(3日、京セラドーム)

侍ジャパンの先発を務めた郄橋宏斗投手が場内インタビューで充実の様子で振り返りました。

ストレートは150キロ中盤を記録。スプリットとのコンビネーションで、2回23球、無安打、1死球、無失点の内容でした。

前回大会に続き2大会連続WBCへ挑む23歳は、「しっかり良い状態をキープして大阪まで来られた。今日はしっかりまとまっていた。投げている感覚もよかったですし、もう少し出力が出てくれたらいいですけれど、本番に向けていい状態で臨める」と手応えを口にします。

前回大会は決勝のアメリカ戦にも登板。「あれ以上の緊張感を味わってきていないですし、またあの場に立てると思うと本当にうれしく思う。世界一を目指して頑張りたい。全ての面で成長していると思う。年を重ねているので違った自分をみてもらえれば」と話しました。

降板後、3回からは中日で同僚の金丸夢斗投手がマウンドへ。立ち上がりは死球と安打でピンチを招きましたが、3イニング無失点と続きました。これには、「夢斗もめちゃくちゃ良いピッチングをしてくれたので、2人でまた本戦に向けて準備をしたい」と笑顔をのぞかせました。

また、北山亘基投手が考案の“お茶点てポーズ”について聞かれ、「昨日、北山亘基さんが寝ずに考えているのを見ていたので、やっているなと。まだ浸透していないと思うので、ファンの皆さんもやってもらえたら」と先輩への気づかいも忘れません。

最後は、「チームジャパンで世界一を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします！」と力強く締めくくりました。