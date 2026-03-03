高橋宏斗「北山さんが寝ずに考えているのを見ていたので」お立ち台で侍ジャパンの“お茶たて”ＰＲ
◆ＷＢＣ強化試合 阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）
侍ジャパンがＷＢＣ直前の強化試合を勝利で締めた。先発の中日・高橋宏斗投手が２回無安打無失点。ヒーローインタビュー受けた。
以下は一問一答
―投球は
「しっかりいい状態をキープして大阪まで来ることができましたし、すごくまとまっていたと思います」
―１５０キロ台中盤を連発
「投げている感覚も良かったです。もう少し出力がでたらいいけど、本番にすごくいい状態で臨めると思います」
―２番手の金丸も好投
「夢斗もめちゃくちゃいい投球をしてくれた。２人で本戦に向けて準備したいです」
―ＷＢＣに向けてどんな相談を
「途中から夢斗も合流したので。ピッチクロック、ピッチコムなど分からないことは伝えています」
―３年前の世界一も経験
「あれ以上の緊張感は味わったことがない。またあの場に立てると思うと、本当にうれしく思うので、世界一を目指して頑張ります」
―３年で成長は
「全ての面で成長していると思いますし、年も重ねている。また違った自分を見ていただければ」
―チームは“お茶たて”ポーズが浸透している
「きのう、北山さんが寝ずに考えていたのを見たので。まだ浸透していないですけど、ファンのみなさんも一緒にやっていただけたら」
―決意表明を
「チームジャパンで世界一を目指して頑張ります」