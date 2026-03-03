◆ＷＢＣ強化試合 阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンがＷＢＣ直前の強化試合を勝利で締めた。先発の中日・高橋宏斗投手が２回無安打無失点。ヒーローインタビュー受けた。

以下は一問一答

―投球は

「しっかりいい状態をキープして大阪まで来ることができましたし、すごくまとまっていたと思います」

―１５０キロ台中盤を連発

「投げている感覚も良かったです。もう少し出力がでたらいいけど、本番にすごくいい状態で臨めると思います」

―２番手の金丸も好投

「夢斗もめちゃくちゃいい投球をしてくれた。２人で本戦に向けて準備したいです」

―ＷＢＣに向けてどんな相談を

「途中から夢斗も合流したので。ピッチクロック、ピッチコムなど分からないことは伝えています」

―３年前の世界一も経験

「あれ以上の緊張感は味わったことがない。またあの場に立てると思うと、本当にうれしく思うので、世界一を目指して頑張ります」

―３年で成長は

「全ての面で成長していると思いますし、年も重ねている。また違った自分を見ていただければ」

―チームは“お茶たて”ポーズが浸透している

「きのう、北山さんが寝ずに考えていたのを見たので。まだ浸透していないですけど、ファンのみなさんも一緒にやっていただけたら」

―決意表明を

「チームジャパンで世界一を目指して頑張ります」